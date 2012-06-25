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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 13:45 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元逢低有买盘重现

0520GMT

* 新西兰元/美元约自0.7864起一路向下有买盘重新浮现

* 部分停止单挂在0.7840下方,但一目均衡云区底部0.7794前有买单

* 在0.7900前及向上水准有卖单,云区顶部在0.7918

* 新西兰元/日圆仍偏向上档,尽管今日走势疲弱

* 新西兰元/日圆在云区底部62.67前有买单,200日移动均线在62.63.(完)

--编译 王冠中;审校

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