版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 13:49 BJT

〔台湾股市〕收低55.67点,F-晨星受联发科并购消息激励涨停

路透台北6月25日电---台湾股市周一收低0.77%,不过晶片设计商F-晨星3697.TW股价涨停,(COPY)此前联发科(2454.TW)宣布以溢价20%并购晨星[ID:nST1628364].

F-晨星上涨6.85%,联发科则涨2.37%.加权股价指数.TWII收跌55.67点至7,166.38点.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐