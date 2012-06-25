土耳其谴责叙利亚击落其军事侦察机

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉/安曼6月24日电---土耳其周日指责叙利亚在未进行警告的情况下，在国际空域击落其一架军事侦察机，并呼吁召开北约会议，讨论对叙利亚总统阿萨德作出反应。

面对土耳其的指责，叙利亚称击落的是从土耳其进入叙利亚境内的“恐怖分子”

土耳其外长达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）表示，在叙利亚当局的配合下，仍在寻找机上的两名飞行员。他否认搜寻是“联合”行动。

达武特奥卢指出，被击落的RF-4 Phantom飞机有明显的土耳其标志，反驳叙利亚在开火前无法确认飞机身份的说法。

达武特奥卢还表示，会将事件通报联合国安理会，要求安理会通过可以对阿萨德采取更严厉措施的决议。

美国国务卿希拉里谴责叙利亚的行为“无耻和无法令人接受”，承诺与土耳其紧密合作，作为“全面推动叙利亚民主进程的努力”之一。

希拉里周六在与达武特奥卢进行对话后发布的声明中称，叙利亚击落土耳其飞机是叙利亚当局漠视国际准则、人的生命以及和平与安全的又一证据。（完）