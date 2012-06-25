土耳其谴责叙利亚击落其军事侦察机

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉/安曼6月24日电---土耳其周日指责叙利亚在未进行警告的情况下，在国际空域击落其一架军事侦察机，并呼吁召开北约会议，讨论对叙利亚总统阿萨德作出反应。
面对土耳其的指责，叙利亚称击落的是从土耳其进入叙利亚境内的“恐怖分子”
土耳其外长达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）表示，在叙利亚当局的配合下，仍在寻找机上的两名飞行员。他否认搜寻是“联合”行动。
达武特奥卢指出，被击落的RF-4 Phantom飞机有明显的土耳其标志，反驳叙利亚在开火前无法确认飞机身份的说法。
达武特奥卢还表示，会将事件通报联合国安理会，要求安理会通过可以对阿萨德采取更严厉措施的决议。
美国国务卿希拉里谴责叙利亚的行为“无耻和无法令人接受”，承诺与土耳其紧密合作，作为“全面推动叙利亚民主进程的努力”之一。
希拉里周六在与达武特奥卢进行对话后发布的声明中称，叙利亚击落土耳其飞机是叙利亚当局漠视国际准则、人的生命以及和平与安全的又一证据。（完）
--编译：李富强;发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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