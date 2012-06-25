〔亚洲能源〕韩国5月伊朗原油进口量较上年同期减少四成

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 韩国5月对伊朗原油日进口量127,880桶,较上年同期减少39.5%
* 韩国合约进口总量为每日200,000桶
* 1-5月伊朗原油日进口量192,211桶,同比减少15.7%
* 韩国5月原油进口总计较上年同期增加13.9%
路透首尔6月25日电---韩国5月自伊朗进口原油的数量较上年同期减少近40%,反映出该国努力减少向伊朗购油,换取美国针对伊朗核计画制裁的豁免权.韩国是伊朗原油的第四大买主.
韩国5月自伊朗进口396万桶原油,合每日127,880桶;其今年合约进口总量为每日20万桶.
韩国国家石油公司(KNOC)周一的数据显示,该国今年前五个月自伊朗进口2,922万桶石油,较上年同期减少近16%.
美国本月稍早将其对伊朗石油贸易制裁的豁免名单再扩大至另外七个经济体,也包括韩国在内.[ID:nSB1603194]
韩国自伊朗的原油进口7月起可能停摆,因欧洲对伊朗石油运输施行保险禁令.
韩国四家炼油商中,仅SK Energy和Hyundai Oilbank向伊朗进口原油.消息人士称,等欧盟保险禁令7月1日生效后,这两家炼油厂也将停止向伊朗进口.(完)
--编译 张若琪;审校 隋芬
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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