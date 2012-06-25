〔亚洲能源〕韩国5月伊朗原油进口量较上年同期减少四成

* 韩国5月对伊朗原油日进口量127,880桶,较上年同期减少39.5%

* 韩国合约进口总量为每日200,000桶

* 1-5月伊朗原油日进口量192,211桶,同比减少15.7%

* 韩国5月原油进口总计较上年同期增加13.9%

路透首尔6月25日电---韩国5月自伊朗进口原油的数量较上年同期减少近40%,反映出该国努力减少向伊朗购油,换取美国针对伊朗核计画制裁的豁免权.韩国是伊朗原油的第四大买主.

韩国5月自伊朗进口396万桶原油,合每日127,880桶;其今年合约进口总量为每日20万桶.

韩国国家石油公司(KNOC)周一的数据显示,该国今年前五个月自伊朗进口2,922万桶石油,较上年同期减少近16%.

美国本月稍早将其对伊朗石油贸易制裁的豁免名单再扩大至另外七个经济体,也包括韩国在内.[ID:nSB1603194]

韩国自伊朗的原油进口7月起可能停摆,因欧洲对伊朗石油运输施行保险禁令.

韩国四家炼油商中,仅SK Energy和Hyundai Oilbank向伊朗进口原油.消息人士称,等欧盟保险禁令7月1日生效后,这两家炼油厂也将停止向伊朗进口.(完)