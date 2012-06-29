〔新债招标〕台湾台电10年期无担债以1.490%定价,落于预估区间低端

路透台北6月29日电---台湾最大公司债发行单位--台电周五公布10年期无担保公司债以1.490%定价,落在市场预期区间1.485-1.520%的低端. 另根据台电的标售文件显示,七年期债券以1.390%定价,落于市场预期的1.365-1.390%高端. 标售文件指出,七年与10年券各发行57及120亿台币,总共发行177亿台币,较预计发行总额120亿台币增量47.5%. 台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 乔艳红