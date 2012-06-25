《日本股市焦点》拜获利前景好转之赐,银行股颇具投资魅力

* 6月银行业获利动能增加,东证股价指数则下滑

* 银行业12个月预估市帐率较低

* 但股价仍易受欧洲事件风险所影响

路透东京6月25日电---日本银行类股对欧债曝险程度虽有限,但仍因欧债冲击疑虑而受创,分析师指称,在该类股获利动能好转下,这提供了良好的投资契机.

三菱东京日联银行(8306.T)、瑞穗金融集团(8411.T)、三井住友银行(8316.T)等日本大型银行虽面临国内贷款需求低落的问题,仍可望因其海外扩张而受惠.

据汤森路透Datastream数据显示,日本银行股.IBNKS.T的一个月获利动能已自上月的7.8%,上扬至19.7%.

反观东证股价指数.TOPX的获利动能则自5月的0.1%,转为负2.3%.

Datastream数据显示,虽然日本银行股的股本回报率为7.1%,低于东京股价指数的7.7%,但日本银行股提供更低廉的估值,其12个月预估市帐率为0.53,东证股价指数则为0.83.

日本银行股今年迄今股价涨幅达7%,优于东证股价指数达3.1%的涨幅.

**风险犹存**

美银美林上周在报告中指出,日本银行资产负债表的信贷风险"相当低".

"尽管股价应该会持续受到欧元区因素影响,但我们认为日本银行业基本提供良好的估值,应会较少受到这类全球疑虑的冲击,该类股的资产风险相当低,且其或将出现的强劲成长受到美国和亚洲业务扩展所支撑,"美林表示.

美林在银行股的投资首选为三井住友金融,而持有摩根士丹利(MS.N)股份的三菱东京日联银行,则对海外景况最为敏感.

然而,银行类股仍易受欧洲任何可能的事件风险影响;一旦西班牙金融状况及其银行业.IBAN.BC体质持续恶化,则日本银行业者将再度遭遇卖压.

在国内,企业及家庭在经济脆弱下仍迟迟不愿支出,导致日本银行业者为贷款需求低迷所苦,导致其承受更多的压力以拓展海外市场.

在3月止财年内,日本三大银行享受到了获利强劲的硕果,但这多半归功于交易日本政府债券所取得庞大的获利所致.(完)