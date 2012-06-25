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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 15:36 BJT

〔日本债市〕指标公债持稳,超长债因获利了结而下跌

路透东京6月25日电---日本指标公债周一持稳,但收益率(殖利率)曲线陡化,因投资人抛售超长债,在4-6月季末前锁定获利.

周一公布的汤森路透调查显示,对于日本公债的信心连续第二周恶化,多数受访者预期指标债收益率在季末最后一周内上扬.[ID:nSB1629490]

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