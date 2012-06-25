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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 15:35 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元跌至6月15日以来低位,公债走坚

路透首尔6月25日电---韩国韩元兑美元KRW=周一跌至6月15日以来最低位,尾随韩股颓势,投资人对于欧元区解决债务危机的能力益发感到怀疑.

韩元兑美元KRW=KFTC本地市场收报1,161.7,周五收报1,156.8.

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