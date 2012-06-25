〔台湾债市〕殖利率涨跌互见,第三季发债金额偏低令10年券走多

路透台北6月25日电---台湾债市主要殖利率周一涨跌互见,10年增额券101/5R发行前交易(when-issued)殖利率收低,反应上周五财政部发债计画金额低于市场预期;五年期101/1殖利率则因新券when-issued在即,在换券压力下,殖利率略为翻扬.

市场人士表示,本周多空因素包括端午节后台股表现、28日欧盟高峰会及29日五年期新券将展开when-issued.交易员普遍预料10年101/5殖利率本周将在1.20%附近盘整,101/1则因即将面临换券退位,所以殖利率表现较其他券种活泼,本周殖利率区间约在0.92-0.95%.

"短线台债看台股端午节后变盘与否?"一主力券商交易员说.

他表示,财政部第三季发债计画金额低于市场预期,在筹码减少的情况下,利于台债多头表现,加上近期国际盘消息面除了周四的欧盟高峰会外,没有太多欧债议题,转为关注台股短线恐变盘回测7,000点,第三季整体台债仍是偏多,只是短线受到101/5R殖利率得标利率高于预期影响而在1.20%附近盘整.

惟票券交易员则认为,台股因素影响不大,短期台股可能在7,000点上下两百点盘整,震荡幅度并不大,反倒要关注周四的欧盟高峰会所释出的讯息,将影响国际盘债市表现.

美国公债价格上周五下跌,因在本周美国政府标售990亿美元公债及处于解决自身财政问题压力下的欧洲领导人将召开会议前,投资者削减公债持有量.[US/NCN]

台湾财政部上周五下午宣布第三季将发行1,250亿台币公债.市场原预期,财政部发债金额应该在1,300-1,500亿台币.[ID:nST0467410]

台股加权指数.TWII周一收跌0.77%,报7,166.38点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.25 0.9335 0.9285-0.9335 11.0

10 101/5R A01105R=TWO -0.10 1.2040 1.1955-1.2040 127.0

五年期新券将于本周五展开when-issued,交易员对该券的看法略见分歧.

公营银行交易员称,由于该档五年期新券为可分割债,根据过去经验,市场的接受度并不高,所以101/1期仍将不会因新券出炉就此转为冷门券.

但上述票券交易员则说,"还是利率的问题,如果得标利率高,不见得每家都不喜欢."

他分析,因为有新券When-issued在即,101/1期殖利率表现将会活泼些,然因将退位换券的关系,殖利率走势偏空可能性较高.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.7800

20 101/2 A01102=TWO 1.6500

10 101/5 A01105=TWO 1.2000

5 101/1 A01101=TWO 0.9335

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)