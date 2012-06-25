〔台湾汇市〕台币/美元因台股及亚币拖累收在三周低位,然交投清淡

路透台北6月25日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘下跌2.7分,因市场对欧债危机疑虑难趋散,台股随区域走势下跌,多数亚币亦受风险厌恶情绪打压,临收盘前央行顺势调节,收在近三周以来低位;不过,场上交易相当清淡.

汇银人士指出,盘中虽有外银、进口商和油款等美元买盘,但受到出口商抛汇所抵消,台币多数时间呈现微升走势;预期本周行情将随欧盟峰会消息所左右,然欧元区共同债券短期恐难实现,若缺乏更多具体解决措施出炉,料短期汇价仍难脱盘局.

"短线不会出事,但仍缺乏长线的解决方案...大家还在卢,对市场很难有立即影响,"一位本地银行交易人士说.

交易商并表示,外资在台股已连续三日卖超,但在台北汇市中,外银买汇力道却称不上积极,追价意愿不足,加之逢月底出口商有抛汇需求,料能带来短暂支撑,预期明日台币将于29.8-30.1元间先行整理,将持续观察台股及亚币走势.

台币兑美元前次收盘低位出现在6月5日,报30元.

台湾股市.TWII周一收盘下跌0.77%,至7,166.38点;外资及陆资在台股卖超78.76亿台币,为连续三日卖超,上交易日为卖超81.49亿.[ID:nST0467958]

另外,多数亚洲货币周一下跌,市场人士不愿冒险,因他们怀疑本周稍晚的欧盟峰会是否能出台任何遏制欧债危机的具体措施.坡元受创较重,兑美元SGD=D3跌约0.4%.韩元KRW=等部分亚币跌幅相当.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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台北外汇经纪公司 29.995 29.968 29.953-30.000 29.990 6.49 7.68

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元太外汇经纪公司 29.965 29.927 29.954-29.970 29.960 2.80 3.55

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