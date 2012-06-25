〔两岸经贸〕ECFA服务贸易将争取纳入经第三地投资的台商--台湾官员

路透台北6月25日电---台湾经济部官员周一表示,两岸投资保障协议还有些实质内容尚待商谈,但双方同意逐步减少投资限制.且目前在协商中的两岸经济架构协议(ECFA)的后续服务贸易谈判里,将具体定义何谓"台商",台湾将争取纳入经第三地投资的台商.

经济部投资审议委员会执行秘书范良栋在出席大陆台商端午节活动时表示,尽管双方对投保协议的内容尚有一些歧见,但对于依原计划在第八次江陈会中签署仍十分乐观,双方已达成包括纳入经由第三地赴大陆投资的台商,及逐步减少投资限制等.

根据投审会的统计,目前赴大陆投资的台商,至今年5月底约有4万家,其中约有50%台商是经由第三地注册公司转赴大陆投资,包括康师傅(0322.HK)、F-美食(2723.TW)等上市公司均属此类.

范良栋还指出,双方并同意在经贸纠纷中,纳入G-G(政府对政府)、P-G(企业对政府)及P-P(企业对企业)争端解决模式.据海基会统计,过去20多年来,台商在大陆的经贸纠纷中,约有65%是属于P-P的争议,因此尽管国际的投保协议中,一般不会把企业间的合约纠纷纳入,但为顾及两岸投资的特殊性,两岸投保特别将P-P纳入.

此外,范良栋在该会议场边对少数记者表示,关于外界关注的台商定义,在ECFA后续的服务业贸易谈判中,将明确定义何谓台商,台湾也会争取将经由第三地赴大陆投资的台商纳入.

此举将令服务业中的金融业,在从事台商金融业务时,有效扩大业务往来对象.

一名熟知两岸谈判进程的台湾官员上周表示,两岸谈判中的投资保障协议,由于台湾希望争取所有案件于24小时内"无例外通知"家属,已放弃原规划于6月29日签署的进程,将待陆方点头后,再重新议定签署日期.[ID:nST0466632](完)