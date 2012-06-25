〔泰国经济〕5月出口较上年同期增长7.68%,但贸易续呈逆差

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增细节) 路透曼谷6月25日电---泰国5月出口较上年同期增长7.68%,产业持续自去年洪灾当中复苏;但因工厂汰换受损的机械,进口亦告上扬,导致贸易连续第三个月呈现逆差. 商务部副部长Poom Sarapol周一在新闻简布会中指出,商务部预计出口在今年下半年将有所改善,因此维持2012年出口成长15%的预估不变. 有鉴于全球经济放缓及欧元区的问题,分析师们则抱持质疑的态度.尽管东协(东盟,ASEAN)邻国需求良好,但TMB银行的Benjarong Suwankiri预测出口增长率顶多到7-9%. 今年前五个月总出口较上年同期下降1.47%. 5月进口较上年同期增长18.17%.5月贸易逆差达17.4亿美元,4月时为逆差28.7亿美元.(完) --编译 龚芳;审校 张若琪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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