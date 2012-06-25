〔泰国经济〕5月出口较上年同期增长7.68%,但贸易续呈逆差

(新增细节) 路透曼谷6月25日电---泰国5月出口较上年同期增长7.68%,产业持续自去年洪灾当中复苏;但因工厂汰换受损的机械,进口亦告上扬,导致贸易连续第三个月呈现逆差. 商务部副部长Poom Sarapol周一在新闻简布会中指出,商务部预计出口在今年下半年将有所改善,因此维持2012年出口成长15%的预估不变. 有鉴于全球经济放缓及欧元区的问题,分析师们则抱持质疑的态度.尽管东协(东盟,ASEAN)邻国需求良好,但TMB银行的Benjarong Suwankiri预测出口增长率顶多到7-9%. 今年前五个月总出口较上年同期下降1.47%. 5月进口较上年同期增长18.17%.5月贸易逆差达17.4亿美元,4月时为逆差28.7亿美元.(完) --编译 龚芳;审校 张若琪