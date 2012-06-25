〔表格〕台湾5月M2年增率4.40%创22个月低位,外资净汇出为主因

路透台北6月25日电---台湾央行周一公布,5月货币总计数M2年增率为4.40%,创下22个月以来的新低水位.央行并表示,M2年增率放缓主因外资呈净汇出和银行放款与投资成长减缓.

央行一位官员表示,4月单月外资净汇出2.91亿美元,折合台币85亿;但5月外资净汇出增至32.95亿美元,折合984亿台币.2010年7月的M2年增率是4.03%.

"这个部分差了很多."前述官员表示.此外他也说,5月份银行的放款与投资虽仍呈现成长,但幅度为5.23%,不及4月的成长5.53%.

2012年央行设定M2年增率目标区间2.5-6.5%,与去年相同.

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.

以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%):

M2 M1A M1B

2012年

5月 4.40 4.55 3.24

4月 4.72 4.89 3.77

3月 5.05 2.74 3.47

2月 4.92 1.16 2.84

1月 5.22 4.22 3.86

2011年

12月 5.01 5.85 3.51

11月 5.07 6.37 4.22

10月 5.54 7.50 5.12

9月 5.85 8.84 6.28

8月 6.16 9.45 7.44

7月 6.18 7.30 7.60

6月 5.99 6.72 8.06

5月 6.14 6.92 8.00

4月 5.88 8.73 8.17

3月 5.97 10.08 9.22

2月 6.12 8.37 9.40

1月 5.59 11.11 9.35 (完)

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