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债券 | 2012年 6月 26日 星期二 06:42 BJT

〔欧洲政经〕塞浦路斯向欧盟请求纾困,以拯救国内银行及填补预算赤字

* 纾困金将用来因应预算赤字及重整银行资本--财长

* 周五之前急需18亿欧元来重整国内第二大银行

* 纾困范围可能广泛--财长

* 由于对希腊的曝险,塞浦路斯的融资选项有限

* 惠誉将塞国债信评级降至垃圾级

路透尼科西亚6月25日电---塞浦路斯周一表示该国已向欧盟提出纾困申请,因其银行业受到希腊曝险部位冲击,同时政府预算赤字亦难以为继.使得塞浦路斯成为欧元区第五个向欧盟纾困基金求援的国家.

塞浦路斯仅剩四天的时间来筹措至少18亿欧元,以重整该国第二大银行Cyprus Popular BankCPBC.CY,才能符合欧洲监管当局设下的期限.这笔资金相当于塞浦路斯国内生产总值(GDP)的约10%.Cyprus Popular Bank的资产负债表已因希腊坏帐而元气大伤.

财政部长Vassos Shiarly说,该国亦寻求资金协助填补政府的预算赤字.整体求援金额将在未来数周内决定.

"这个金额将必须足以因应重整银行资本及财政需求,"他对路透说."确切的金额会在未来几周之内,经过审慎评估之后决定."

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