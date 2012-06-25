〔欧洲政经〕塞浦路斯向欧盟请求纾困,以拯救国内银行及填补预算赤字

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017
* 纾困金将用来因应预算赤字及重整银行资本--财长
* 周五之前急需18亿欧元来重整国内第二大银行
* 纾困范围可能广泛--财长
* 由于对希腊的曝险,塞浦路斯的融资选项有限
* 惠誉将塞国债信评级降至垃圾级
路透尼科西亚6月25日电---塞浦路斯周一表示该国已向欧盟提出纾困申请,因其银行业受到希腊曝险部位冲击,同时政府预算赤字亦难以为继.使得塞浦路斯成为欧元区第五个向欧盟纾困基金求援的国家.
塞浦路斯仅剩四天的时间来筹措至少18亿欧元,以重整该国第二大银行Cyprus Popular BankCPBC.CY,才能符合欧洲监管当局设下的期限.这笔资金相当于塞浦路斯国内生产总值(GDP)的约10%.Cyprus Popular Bank的资产负债表已因希腊坏帐而元气大伤.
财政部长Vassos Shiarly说,该国亦寻求资金协助填补政府的预算赤字.整体求援金额将在未来数周内决定.
"这个金额将必须足以因应重整银行资本及财政需求,"他对路透说."确切的金额会在未来几周之内,经过审慎评估之后决定."
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017
* 美联储官员的鹰派讲话导致升息预期升温 * 特朗普的国会讲话对市场影响不大 (新增文末表格) 路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员 周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。 纽约联储总裁杜德利表示，收紧货币政策的理据“大大增强”。他是联邦公开市场委员 会(FOMC)有永久投票权的委员。 旧金山联储总裁威廉姆斯称，鉴于经济已实现充分就业，且通胀加速回升，很可能在3 月会议上认真讨论是否升息。 “威廉姆斯和杜德利的讲话传递出了很强烈的信号，即3月会议上有可能升息，而当前 宏观背景是，近期出炉的经济数据普遍强劲，”Westpac Banking Corp的高级外汇策略师Ri chard Franulovich表示。 美元指数 上涨0.6%，报101.73，稍早触及1月11日以来最高101.97。 美元兑日圆 盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04日圆。 “今日市场的主题是对
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。