〔希腊政经〕新财政部长请辞获准,对新政府构成冲击

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017
路透雅典6月25日电---希腊新任财长周一因身体欠安为由请辞,让打算削弱国际纾困条款的希腊新政府在上任不到一周后即陷入乱局.
前为National Bank of Greece董事长的Vassilis Rapanos于周五宣示就职之前紧急住院,称其腹部疼痛、恶心并晕眩.
这位态度温和的银行家曾在1970年代的军政府时期入狱,有着健康不佳的病史.
希腊新任总理萨马拉斯称,Rapanos因健康欠佳理由请辞获准;萨马拉斯在6月17日胜选后于上周三接任总理.
萨马拉斯自己才刚经历修复视网膜的眼部手术出院.萨马拉斯和Rapanos均称无法参加6月28-29日的欧盟峰会.
新政府有个混乱的开始令人忧心;这个新政府是在一个月内的第二度选举后产生,面临国内强大的反对国际纾困力量,也面对欧洲坚决不愿对纾困条件有所退让的压力.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017
* 美联储官员的鹰派讲话导致升息预期升温 * 特朗普的国会讲话对市场影响不大 (新增文末表格) 路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员 周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。 纽约联储总裁杜德利表示，收紧货币政策的理据“大大增强”。他是联邦公开市场委员 会(FOMC)有永久投票权的委员。 旧金山联储总裁威廉姆斯称，鉴于经济已实现充分就业，且通胀加速回升，很可能在3 月会议上认真讨论是否升息。 “威廉姆斯和杜德利的讲话传递出了很强烈的信号，即3月会议上有可能升息，而当前 宏观背景是，近期出炉的经济数据普遍强劲，”Westpac Banking Corp的高级外汇策略师Ri chard Franulovich表示。 美元指数 上涨0.6%，报101.73，稍早触及1月11日以来最高101.97。 美元兑日圆 盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04日圆。 “今日市场的主题是对
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。