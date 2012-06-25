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亚洲 | 2012年 6月 26日 星期二 07:25 BJT

《汇市简讯》澳元/美元徘徊于约1.0000,此前跌破支撑位未吓退买盘

2256GMT

* 澳元/美元跌破0.9980支撑位并未吓退买盘,该处为0.9581/1.0225的38.2%费波纳奇回档技术位

* 澳洲出口商及与主权有关的帐户在0.9970附近买进

* 今日阻力位在云区顶部约1.0045,支撑位在20日移动均线切入位0.9940

* 期权行权价在平价可能确保澳元/美元在亚洲盘交投于窄幅区间

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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