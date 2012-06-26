《企业并购焦点》啤酒商百威英博正洽谈收购墨西哥Modelo其余股权

**交易惠及百威英博**

市场分析师称这交易对百威英博有利.

"我们认为收购价将接近150亿美元,相当于支付30%的控股溢价,这与酿酒业历史溢价均值一致,"花旗分析师称.其认为该交易将会产生至少2.50亿美元的成本节省.

百威英博仍要赢得紧密结合的Modelo的股东批准--许多股东与公司创建者有关联,而这些创建者则控制该公司.

这不太可能以低廉的成本实现.

Modelo股价在墨西哥证券交易所跳涨19.3%,收报116.87披索(8.37美元),在盘初该股飙升后一度被暂停交易.以今日汇价换算,Modelo市值约为272亿美元.

百威英博也遭遇短暂停牌,终场上涨2%报56.75欧元,涨幅居泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3成分股之冠.

Consumer Edge Research分析师Brett Cooper称,这样的交易会惠及百威英博,因后者将可以控制设定进口啤酒价格的一个品牌或是美国的高端啤酒市场.

惠誉分析师指出,目前为止百威英博与Modelo关系的加分项仅限于一系列股息.(完)