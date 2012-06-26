《台湾重要政经日程》--6月26日-12月31日

==================今日重要政经消息======================
6/26(二)
-- 9:00 台电及中油经营改善小组第五次会议.
-- 9:00 2012游戏开发者大会台北峰会.
-- 9:00 远东商银(2845.TW)召开股东会.
--13:30 施罗德下半年投资展望记者会.
--15:00 UBS举行台北投资论坛记者会.
--17:00 金管会例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
6/27(三)
--11:30 中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行开幕典礼.
6/28(四)
--09:00 中信金控(2891.TW)股东会.
6/29(五)
--10:00 中国银行与交行(3328.HK)(601328.SS)高层出席两岸三地经济论坛.
7/5 (四)
--08:30 主计处公布6月消费者物价指数(CPI)年增率,5月年增率为1.74%.
--16:10 央行公布6月底外汇存底,上月外汇存底为3,892.75亿美元.
7/9 (一)
--16:00 财政部公布6月进出口数据,5月出口年衰退6.3%,进口年衰退10.5%.
7/20 (五)
--16:00 经济部公布6月外销订单,5月较去年同期衰退3.04%.
7/23 (一)
--08:30 主计处公布6月季调失业率,5月经季节调整后失业率为4.25%.
--16:00 经济部公布6月工业生产,5月工业生产较上年同期衰退0.21%.
7/25(三)
*--16:10 央行公布6月M2货币总计数,5月年增率为4.40%.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 林妙容;审校 乔艳红