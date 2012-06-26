《新兴市场重要经济事件预告》--6月26日-7月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)
6月26日(二)
布拉格--国际金融协会(IIF)中欧及东欧银行首席执行官年度会议.(至6月28日)
布达佩斯--匈牙利央行利率决策.(1200)
瑞士日内瓦--世界贸易组织(WTO)哥伦比亚贸易政策审议机构会议(至6月28日).
伦敦--2012年全球银行业及金融峰会.(至6月27日)
6月27日(三)
布加勒斯特--罗马尼亚央行货币政策委员会会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月报最终版本.
伊斯坦布尔--黑海经济合作会议(最后一日).
6月28日(四)
布鲁塞尔--欧盟峰会(至6月29日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)最不发达国家小组委员会会议(0800).
俄罗斯圣彼得堡--亚太经合组织(APEC)财经高官会议(至6月29日).
布拉格--捷克央行理事会举行议息会议.会后发表声明(1100),随后举行记者会(1230).
安卡拉--土耳其央行公布6月21日货币政策委员会会议记录.
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
6月29日(五)
布鲁塞尔--欧盟峰会(最后一日)
印度孟买--印度央行副总裁K.C. Chakrabarty出席IIMA - CITI金融知识研讨会的全体讨论.(0545)
波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.
科特迪瓦YAMOUSSOUKRO--西非国家经济共同体(ECOWAS)领袖会议(至6月30日)
6月30日(六)
华盛顿--世界银行行长佐利克卸任.
印度BHUBANESWAR--印度央行副总裁H.R. Khan担任印度经济金融座谈会的演讲嘉宾.(1215)
科特迪瓦YAMOUSSOUKRO--西非国家经济共同体(ECOWAS)领袖会议(最后一天)
7月1日(日)
尼科西亚--塞浦路斯出任2012年下半年的欧盟轮值主席国.
7月2日(一)
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
7月3日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议.(至7月4日) (完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 李婷仪;审校 张涛
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