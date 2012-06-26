〔路透调查〕欧洲央行放宽担保品规定可缓解银行融资困难--交易商

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透伦敦6月25日电---路透调查周一显示,交易商认为欧洲央行同意在融资操作中放宽担保品范围,将可有效减轻欧元货币市场紧张状况.
26位受访的欧元货币市场交易商中,有16位认为欧洲央行此举将可让欧元区陷入困境的银行较容易取得融资.欧洲央行上周五宣布降低其公开市场操作所接受的担保品标准.
有10位受访者认为无效,其中有三位表示非常可能无效.
在被问及欧洲央行未来六个月内是否会更进一步放宽担保品规定时,交易商对此看法分歧.23位中有12位认为会.
这项每周例行调查显示,交易商预估欧洲央行最新的七日融资操作料将释出1,690亿欧元,较前一周的1,670亿欧元略高.
另外,欧洲央行本周进行的三个月期资金供应操作料将贷出250亿欧元,与3月时相同.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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