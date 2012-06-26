《热点透视》百威英博收购Modelo股权好处多多,值得以高溢价相许

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Raul Gallegos 编译 张明钧

路透纽约6月25日电---百威英博(ABI.BR)欲收购其尚未持有的ModeloGMODELOC.MX股权,有许多正面的理由促使其提出优渥条件.吃下这家墨西哥酿酒商剩余50%的股权,可以强化其对抗区域竞争对手海尼根(Heineken)(HEIN.AS)的实力,同时也可让该公司首席执行官布里托(Carlos Brito)缩减成本.而他应该能够提出支付至少150亿美元的正当理由,较当前投资人对Modelo股价的评估溢价29%.

可能这也是吸引Modelo家族走上谈判桌协商交易的原因.就连2008年合资伙伴百威(Anheuser Busch)被英博(InBev)收购之前,Modelo家族也倾向摆出高姿态.该家族之后在法院向合并后的百威英博提出诉讼,声称两家公司合并并未取得Modelo的同意,但以败诉收场.

如今看来,谈判双方又握手言欢.布里托的经营能力已获肯定,应会说服百威英博股东同意公司与Modelo进一步结盟.布里托先前承诺在合并百威之后将会缩减成本并扩大营收,如今一一实现.这应该让股东们轻易相信布里托能够在Modelo身上变出相同戏码.

Modelo的营业利润率为26%,若布里托能够将其提升至百威英博的32%,在营收继续以7%速度成长的假设下,明年将带来额外的4.5亿美元获利.计算税项及并将获利换算回现值将高达34亿美元,足以涵盖支付给Modelo家族150亿美元中的溢价部份.

部份拉丁美洲酿酒商的营业利润率远高于Modelo的水准,例如百威英博的巴西事业营业利润率约为60%.但合并后的成本效应不足以将利润率提升至那么高的水准:百威英博在拉美第二大经济体中没有其他事业.而在拉美其他地区方面,近期收购多明尼克酿酒商CND的行动被海尼根所挫败.

两家公司结合后,可以视为百威英博解决弱点的好现象:在收购百威之后,其获利重心过度倾向于发达市场,而发达市场的啤酒消费正逐渐下滑.百威英博股价周一受此消息激励上涨1%左右,因投资人意识到百威英博可能将再次酿出美酒,而未有太多的浮夸.(完)

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