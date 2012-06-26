〔美国个股〕新闻集团考虑分拆为二,梅铎家族料不会失控制权--WSJ

路透6月26日电---华尔街日报(WSJ)引熟悉内情人士报导称,梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的新闻集团(NWSA.O)正考虑分拆为两家公司.

报导指出分拆尚未做最后决定,并称梅铎家族料不会失去对任何涉入业务的有效控制.

报导称,新闻集团计画将出版资产和娱乐事业分开.这将意味新闻集团的电影和电视事业,将与报纸、书籍出版资产及教育事业分家.

新闻集团的电影和电视事业包括20世纪福斯电影公司、福克斯广播网和福克斯新闻频道;其出版事业则包括华尔街日报、伦敦的泰晤士报及HarperCollins书籍出版.

华尔街日报引述知情人士称,梅铎稍早曾反对此举,但近来已对此感到兴趣.

新闻集团发言人士Julie Henderson拒绝置评.(完)