〔台湾货币市场〕短率区间高位走升,央行存单到期量少推升价格

* 短率区间高位走扬

* 存单到期量少

记者 林妙容

路透台北6月26日电---台湾银行间短率周二稳中偏升.今日央行存单到期金额仅有50多亿台币,令有资金缺口的金融机构一阵紧张,亦推升部分跨月资金利率走高,不过一番努力后仍能平顺调度.

交易员表示,本周周末/月底/季底的资金缺口多数金融机构已提前调度,市场虽严阵以待,但紧缩情况应不致于过分严重.反而部分有跨月资金需求的机构取得成本大幅提高,一周拆借高位较上日一举扬升9个基点,齐平于央行30天期存单利率0.87%.

不过隔夜拆借利率则稳于当前区间.

"本来想调一点跨月的钱,但价格实在不便宜."一本地银行人士称.

本地时间14:41时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.507%,上日在0.510%;区间在0.506-0.68%,上日在0.388-0.72%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.87%,上日在0.506-0.78%.

**短票利率大致持平**

短票方面,票券商因今日发票量不高,且市场一早资金较为紧俏,以拆款因应跨月资金缺口的成本同样大幅提高,但短票利率因早已在央行30天期存单利率附近徘徊,因而走高空间不大,仅有大型金融机构成交区间再较上日略微上移.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.87%,和上日相同.大型金融机构承作的一个月利率则由0.87%微升至0.88%.

央行今日存单到期50.5亿台币存单,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共8,740.8亿,本周余日到期分别为周三2,619亿、周四690亿及周五2,493亿.而周三则是有400亿公债发行的紧缩因子.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为553亿台币;累计超额准备为1,543亿台币,加计前期1%的超额准备为2,743亿台币.

**公债RP利率持平**

公债同业附买回(RP)利率持平,虽有29亿台币的土地银行金融债交割,但遭投信和寿险余钱流入所抵消,资金调度颇为顺利,市场并关注明日公债交割.

资金调度人士指出,为提前预备季底可能面临的资金赎回需求,投信将余钱暂时停泊于RP市场,但到期落点以落在月内为主,另有投信将多余资金配置在金融机构存款,场上资金进出量大,今日整体现金流入尚大于流出.

他们并表示,明日交割公债由银行及券商拿下多数筹码,有较大资金缺口者恐有被迫抬高利率调度的压力,交易商纷纷备战以待.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,与上日相同.

交易商统计,本周市场紧缩因素如下:周三(27日)有101/5R期公债和远东商银(2845.TW)金融债交割,金额分别为400亿及30亿台币;周四(28日)则有116.5亿的合库金融债交割.

财政部委托标售的10年期公债101/5RA01105R=TWO各行业的得标比重方面,银行得标比重46.12%、证券业40.13%、保险业7.75%、票券业6.00%.[ID:nST0467202].(完)