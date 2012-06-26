〔台湾央行〕共发行772亿台币存单,发行余额增加721.5亿

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透台北6月26日电---台湾央行周二公布,今日共发行772亿台币存单,相较存单到期金额50.5亿,存单发行余额增加721.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 698.0
91天期 0.93 47.0
182天期 1.05 27.0
央行上日共发行2,829.3亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,743.2亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为553亿台币;累计超额准备为1,543亿台币,加计前期1%的超额准备为2,743亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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