《汇市简讯》 美元/日圆一个月期权波动率持坚

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
0655GMT * 美元/日圆一个月期权波动率持坚 * 欧盟峰会全面支撑短天期波动率 * 波动率普遍受到上周低位所支撑 * 整体交投仍相对平淡 (完) --编译 龚芳;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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