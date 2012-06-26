〔全球航运〕受市场疲弱和制裁冲击,伊朗油轮商NITC延迟新油轮交货

* NITC将12艘新油轮的第一艘交货日期延后

* 市场不吸引任何船东--NITC主管

* 业界官员认为,西方制裁也是NITC推迟油轮交货的原因

* 中国和印度靠NITC油轮输运石油

路透伦敦/香港6月26日电---业界消息人士称,由于西方对伊朗的原油出口采取严厉制裁,伊朗主要油轮商NITC已将扩展油轮船队的时程延后,而航运市场疲弱损及该公司转为盈利的能力也是原因之一.

推迟扩充船队或表明NITC靠现有的39艘油轮,已足以将原油运送给亚洲客户.为准备因应欧盟对伊朗的制裁,亚洲客户对伊朗的石油采购已较去年的每日145万桶减少约五分之一.

一旦禁令周日起生效,伊朗油轮将是唯一能将该国原油运送至中国和印度这两大买主的船舶.

NITC一名高层主管告诉路透,该公司一艘载重31.8万吨的油轮"Safe"号尚未交货,这艘油轮原定5月交货,是其与中国造船厂12亿美元合约12艘新超大型油轮中的第一艘.

"由于市场因素,交货延迟了.市场对任何船东都没有吸引力."该名NITC主管称.

波罗的海原油油轮运价指数.BAID周一跌至660点的17个月低点,过去六个月来因船舶供应过剩和全球石油需求成长放缓而挫跌近30%.

业界官员认为,西方的制裁导致伊朗出售原油困难,也是油轮延迟交货的原因之一.

"随着伊朗出口量减少,NITC可能不希望现在就交货,因为...外界现在很难接受他们的船货,那些船舶要投保也不容易."一名运输业高层说.

"NITC要支付交货的分期款项可能也遭遇融资问题."

**伊朗石油出口减少**

业界消息人士上周表示,由于制裁生效前伊朗的客户就停止或减少采购,本月伊朗石油日出口量已减少至120万-130万桶,较去年水准大减每日100万桶.

根据业界消息,中国和印度7月每日将从伊朗购油70万桶左右.

据路透计算,要运送那么多原油至中印两国,假设至中国来回航程一趟46日、至印度东岸20日,NITC将需大约2,300万桶的载运量.

即便其现有船队中半数都用做海上储油工具,NITC仍有2,650万桶的载运量.(完)