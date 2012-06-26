〔台湾汇市〕台币兑美元微收升,欧盟峰会前多空追价意愿有限

路透台北6月26日电---台币兑美元TWD=TP周二微幅收升0.5分,受助于亚币上扬走势,但欧盟峰会召开前观望气氛弥漫,多空追价意愿不浓,多数时间仍在狭幅区间整理.
交易商指出,盘初银行间抛汇力道较强,海外无本金交割远期外汇(NDF)换汇点折价幅度也一度扩大,但逢低又见美元买盘陆续出笼,稍稍限缩台币升幅.整体而言,外资银行及央行均采双向操作,成交量更持续低迷,令汇价走势更显胶着.
"一早美元卖压很重,但29.930元附近买盘很多,"一位资深外汇交易人士说.
欧盟峰会将于28-29日召开,汇银人士表示,在此之前台币大抵随亚币行区间震荡,一旦亚币走软,台币可望受到月底出口商抛汇需求支撑,跌幅不至于太大;若亚币走强,在外资汇入及出口商抛汇方向一致推动下,台币升值速度可能较快.
他们预估,台币主要交投仍先看29.8-30.1元间,并持续关注欧元及亚币动向,稍晚西班牙及义大利将进行公债标售.
台湾股市.TWII周二收盘下跌0.40%,至7,137.93点;外资及陆资在台股卖超42.83亿台币,为连续四日卖超,累计金额为236.65亿.[ID:nST0468582]
另外,大多数亚洲货币周二受助空头回补而小幅走高,但印度卢比INR=IN走势依然动荡,昨日印度当局宣布提振卢比的举措,不过未达到交易员的期望值.[EMRG/SGCN]
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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯