〔台湾债市〕美股重挫令101/5R殖利率收低,欧盟峰会前夕观望为主

路透台北6月26日电---台湾10年增额券101/5R发行前交易(when-issued)殖利率周二微幅收低,主要因美股重挫,避险需求略为升温,惟在欧盟高峰会前夕,市场观望气氛转浓,台债交投清淡.
市场人士表示,本周除了欧盟高峰会外,欧洲也将于周四公布德国失业率、欧元区企业景气指数等重要经济数据,使得交易员在操作上更趋谨慎,料本周台债将是盘整格局,短线101/5R殖利率区间在1.19%-1.21%.
一外银交易员说,"1.20%就是一个关卡,在这里(101/5R)多空对峙明显."
她表示,目前局势仍不明朗,美股周一大跌,手中没有债券避险部位的人也会担心,虽市场普遍预期欧盟高峰会端不出什么解决方案,但市场仍担心有任何政策表态将影响债市短线表现,所以预料本周台债将会停在这里整理一段时间.
票券交易员指出,在欧盟高峰会之前,市场缺乏消息面的刺激,在新方向还没释出前,台债行情恐多空胶着,各券种殖利率短线将狭幅盘整.
美国公债价格周一受避险买盘推动上涨,因股市下跌,市场对本周稍晚的欧盟峰会在解决欧债危机方面取得重大成果的疑虑蔓延.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO -0.30 0.9305 0.9300-0.9332 2.0
10 101/5R A01105R=TWO -0.25 1.2015 1.1965-1.2021 149.0
台湾债市五年期新券将于本周五展开When-issued,上述外银交易员认为,现在101/1成交量已经相当低迷,静待新券出炉带动五年券走势.
一主力券商交易主管也指出,101/5R筹码得标比较分散,整理期间将会拉长,不过在五年期101/1新券周五展开When-issue后,将会陆续吸走一些人气,101/5R人气就会慢慢退潮.
他并表示,交易盘操作习惯仍以五年券为主,因此市场仍关注五年期新券when-issued的利率表现,不过,央行今年将维持利率不变,短率料居高不下,五年期新券殖利率区间恐难脱离0.90-0.95%.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2015
5 101/1 A01101=TWO 0.9305
2 101/3 A01103=TWO 0.7950 (完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/黄凯