〔欧洲金融〕欧元区ESM基金可能作为银行存款保障的后备支援--文件

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透布鲁塞尔6月26日电---根据一份为本周欧盟峰会准备的文件显示,欧元区永久纾困机制--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),有可能会被用作一个基金的后备支援,这个基金将负责银行存款保障或处置倒闭银行.
"存款保障机制的公信力需要拥有一个稳健的财力后援,"报告称,这是一系列规画加强欧元区经济货币联盟的提案报告之一.
"针对欧元区,欧洲稳定机制可以为这个银行处置及存款保障机构扮演财力后援,"报告称.要采取这种作法,首先必须得到德国支持,但目前为止德国仍不愿意支持.
这份长达七页的报告将在周四及周五的峰会上,交由欧盟领袖讨论.
成立欧元区单一机制,负责处理倒闭银行的支出,以及保障存户存款,这是建立银行业联盟的一个重要元素.
这份报告谈及有关建立一个"整合金融架构"的必要性,这个架构将适用于所有欧盟国家,但在影响到欧元的议题上,则对欧元国及非欧元国有所区别.
报告提出一项可能,即成立一个欧洲存款保险基金及一个处置倒闭银行的欧洲机制,而且主要由银行出资成立.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。