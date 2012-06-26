〔欧洲金融〕欧元区ESM基金可能作为银行存款保障的后备支援--文件

路透布鲁塞尔6月26日电---根据一份为本周欧盟峰会准备的文件显示,欧元区永久纾困机制--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),有可能会被用作一个基金的后备支援,这个基金将负责银行存款保障或处置倒闭银行.

"存款保障机制的公信力需要拥有一个稳健的财力后援,"报告称,这是一系列规画加强欧元区经济货币联盟的提案报告之一.

"针对欧元区,欧洲稳定机制可以为这个银行处置及存款保障机构扮演财力后援,"报告称.要采取这种作法,首先必须得到德国支持,但目前为止德国仍不愿意支持.

这份长达七页的报告将在周四及周五的峰会上,交由欧盟领袖讨论.

成立欧元区单一机制,负责处理倒闭银行的支出,以及保障存户存款,这是建立银行业联盟的一个重要元素.

这份报告谈及有关建立一个"整合金融架构"的必要性,这个架构将适用于所有欧盟国家,但在影响到欧元的议题上,则对欧元国及非欧元国有所区别.

报告提出一项可能,即成立一个欧洲存款保险基金及一个处置倒闭银行的欧洲机制,而且主要由银行出资成立.(完)