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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 12:11 BJT

〔背景资料〕中国近三年财政收入构成情况一览

(本背景资料可搭配阅读"《中国财政分析》结构性减税因非税收入大增恐落得"雷声大雨点小"[ID:nSB1609426])

路透北京6月27日电---中国财政部数据显示,过去一年多来中国非税收入增幅惊人,今年1-5月总

额已达6,900亿元左右,接近去年全年14,020亿元的一半.

以下为详细数据:

5月 　 4月 3月 　 1-2月 2011年 2010年

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财政收入(万亿) 1.2 1.08 0.91 2.09 10.37 8.3

同比增幅(%) 13.1 6.9 18.7 13.1 24.8 21.3

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税收收入(万亿) 1.05 0.94 0.74 1.85 8.97 7.32

同比增幅(%) 13.7 2.6 12.4 9.5 22.6 23

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非税收入(万亿) 0.15 0.13 0.17* 0.24 1.4 0.99

同比增幅(%) 9 51.4 　 -- 51.1 41.7 9.9

* 注: 财政部仅公布,2012年一季度非税收入总计4,118亿元,同比增长53.3%.路透据此计算

得出,3月当月非税收入为1,701亿元.(完)

--整理 沈燕; 审校　乔艳红

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