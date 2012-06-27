〔背景资料〕中国近三年财政收入构成情况一览

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本背景资料可搭配阅读"《中国财政分析》结构性减税因非税收入大增恐落得"雷声大雨点小"[ID:nSB1609426])
路透北京6月27日电---中国财政部数据显示,过去一年多来中国非税收入增幅惊人,今年1-5月总
额已达6,900亿元左右,接近去年全年14,020亿元的一半.
以下为详细数据:
5月 4月 3月 1-2月 2011年 2010年
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财政收入(万亿) 1.2 1.08 0.91 2.09 10.37 8.3
同比增幅(%) 13.1 6.9 18.7 13.1 24.8 21.3
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税收收入(万亿) 1.05 0.94 0.74 1.85 8.97 7.32
同比增幅(%) 13.7 2.6 12.4 9.5 22.6 23
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非税收入(万亿) 0.15 0.13 0.17* 0.24 1.4 0.99
同比增幅(%) 9 51.4 -- 51.1 41.7 9.9
* 注: 财政部仅公布,2012年一季度非税收入总计4,118亿元,同比增长53.3%.路透据此计算
得出,3月当月非税收入为1,701亿元.(完)
--整理 沈燕; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。