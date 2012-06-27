〔美国个股〕新闻集团出版及娱乐事业料将分家,以消弥股东疑虑

路透伦敦/纽约6月26日电---梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的新闻集团(NWSA.O)计画分拆出版及娱乐资产,虽然是满足股东要求其更着重以成长为主的业务,但是分拆后两家公司的管理架构的不确定性,引发这个家族控制媒体王国接班计画的新质疑.

新闻集团爆出旗下英国报纸的窃听丑闻、并因此被迫放弃收购付费电视集团BSkyB BSY.L之后,股东便施压其割舍麻烦缠身的报纸事业.此项分拆计画明确显示其将和创业根源的报业划清界线.

新闻集团拟分拆成两家上市公司的计画,激励其在Nasdaq股价上涨超过8%,或1.68美元至21.76美元,为2007年以来最高位.新闻集团股价去年在窃听丑闻最高潮时大跌,今年受惠于100亿美元的股票回购计画,股价开始回升.

根据熟悉计画的人士说,新闻集团已聘请投行高盛和Centerview处理分拆程序.一位消息人士说,分拆的可能性已经讨论了"相当长一段时间",不过尚无最后决定.

有线电视新闻网CNBC报导称,新闻集团可能最快在周四宣布计画细节.

新闻集团以只有一句话的声明稿,证实媒体报导的"正在考虑重新调整架构将业务分拆成两家不同的上市公司".但除此之外没有更多细节说明.

虽然华尔街日报称,分拆后梅铎家族料仍会在两家公司拥有多数控制权,但却引发谁是梅铎接班人的新问题.

许多投资人表示,希望首席营运官Chase Carey出任娱乐事业的执行长,在此情况下可能是由梅铎担任董事长.一位熟悉内情的消息人士说,Carey支持一项将娱乐及出版事业分拆的举措,藉以提振股价.

梅铎的女儿Elizabeth和儿子James料仍将留在娱乐事业部门.(完)