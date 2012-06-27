〔美国个股〕新闻集团出版及娱乐事业料将分家,以消弥股东疑虑

台湾已公布经济指标--2017/3/3
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透伦敦/纽约6月26日电---梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的新闻集团(NWSA.O)计画分拆出版及娱乐资产,虽然是满足股东要求其更着重以成长为主的业务,但是分拆后两家公司的管理架构的不确定性,引发这个家族控制媒体王国接班计画的新质疑.
新闻集团爆出旗下英国报纸的窃听丑闻、并因此被迫放弃收购付费电视集团BSkyB BSY.L之后,股东便施压其割舍麻烦缠身的报纸事业.此项分拆计画明确显示其将和创业根源的报业划清界线.
新闻集团拟分拆成两家上市公司的计画,激励其在Nasdaq股价上涨超过8%,或1.68美元至21.76美元,为2007年以来最高位.新闻集团股价去年在窃听丑闻最高潮时大跌,今年受惠于100亿美元的股票回购计画,股价开始回升.
根据熟悉计画的人士说,新闻集团已聘请投行高盛和Centerview处理分拆程序.一位消息人士说,分拆的可能性已经讨论了"相当长一段时间",不过尚无最后决定.
有线电视新闻网CNBC报导称,新闻集团可能最快在周四宣布计画细节.
新闻集团以只有一句话的声明稿,证实媒体报导的"正在考虑重新调整架构将业务分拆成两家不同的上市公司".但除此之外没有更多细节说明.
虽然华尔街日报称,分拆后梅铎家族料仍会在两家公司拥有多数控制权,但却引发谁是梅铎接班人的新问题.
许多投资人表示,希望首席营运官Chase Carey出任娱乐事业的执行长,在此情况下可能是由梅铎担任董事长.一位熟悉内情的消息人士说,Carey支持一项将娱乐及出版事业分拆的举措,藉以提振股价.
梅铎的女儿Elizabeth和儿子James料仍将留在娱乐事业部门.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11