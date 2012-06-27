〔企业并购〕卡塔尔控股希望嘉能可提出更优厚的条件收购Xstrata

路透6月26日电---期待已久的商品贸易商嘉能可(GLEN.L)并购Xstrata Plc XTA.L一案周二遭遇重大障碍,因Xstrata的大股东之一--卡塔尔控股(Qatar Holdings)回拒嘉能可的全数收购条件,并要求提出更好的价钱.

卡塔尔控股表示,嘉能可应以3.5股嘉能可股票换1股Xstrata,而非当前提出的2.8股;卡塔尔控股持有Xstrata的11%股权,可能左右这宗交易.

"尽管卡塔尔控股认为两家公司合并有其实益,但希望能够有更好的合并条件."该公司发布电子邮件声明只出.

该公司并称,新提议的换股比例"将能使合并的利益获得更适当的分配,在此同时也认可Xstrata独立经营的原本价值."

Xstrata股价周二收报7.858英镑,嘉能可收报3.027英镑,暗示换股比率为2.6倍.

Xstrata不愿置评,目前尚无法取得嘉能可评论.

卡塔尔控股的角色至为重要,因嘉能可除了自己持有34%的Xstrata股权外,需要取得其他Xstrata股东的四分之三同意.

这意味着,只要有超过16.5%的Xstrata股东投下反对票,则此合并案将无法成立.

多位分析师估算,若这起交易失败,Xstrata股价将会大跌30%以上,而嘉能可则仍将是其大股东.(完)