〔企业并购〕卡塔尔控股希望嘉能可提出更优厚的条件收购Xstrata

台湾已公布经济指标--2017/3/3
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透6月26日电---期待已久的商品贸易商嘉能可(GLEN.L)并购Xstrata Plc XTA.L一案周二遭遇重大障碍,因Xstrata的大股东之一--卡塔尔控股(Qatar Holdings)回拒嘉能可的全数收购条件,并要求提出更好的价钱.
卡塔尔控股表示,嘉能可应以3.5股嘉能可股票换1股Xstrata,而非当前提出的2.8股;卡塔尔控股持有Xstrata的11%股权,可能左右这宗交易.
"尽管卡塔尔控股认为两家公司合并有其实益,但希望能够有更好的合并条件."该公司发布电子邮件声明只出.
该公司并称,新提议的换股比例"将能使合并的利益获得更适当的分配,在此同时也认可Xstrata独立经营的原本价值."
Xstrata股价周二收报7.858英镑,嘉能可收报3.027英镑,暗示换股比率为2.6倍.
Xstrata不愿置评,目前尚无法取得嘉能可评论.
卡塔尔控股的角色至为重要,因嘉能可除了自己持有34%的Xstrata股权外,需要取得其他Xstrata股东的四分之三同意.
这意味着,只要有超过16.5%的Xstrata股东投下反对票,则此合并案将无法成立.
多位分析师估算,若这起交易失败,Xstrata股价将会大跌30%以上,而嘉能可则仍将是其大股东.(完)
--编译 张明钧;审校 孙茉莉
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11