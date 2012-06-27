《台湾报摘》--经济日报6月27日

* 头版头条:

--零件业者指出苹果(AAPL.O)iPhone 5手机可能提前于8月下旬问世,全力抢攻美国返校商机.并指苹果7月起将向零组件业者正崴(2392.TW)、欣兴(3037.TW)、华通(2313.TW)、大立光(3008.TW)等拉货,鸿海(2317.TW)则为独家代工厂.

* 其他:

--立法院长王金平上日主持朝野协商,达成共识,确定7月24日上午举行谈话会,下午至27日召开立法院临时会,证所税、国家通讯传播委员会(NCC)人事同意权及美牛案列为优先法案.

--Google(GOOG.O)年度开发者大会即将于美西时间本月27日登场,Google与品牌大厂华硕(2357.TW)合作开发的Nexus7平板电脑最快今天亮相.华硕董事长施崇棠已启程飞往美国造势,在新款平板出货的激励下,华硕第三季营运可望季增两位数百分比.

--大陆交通银行(3328.HK)(601328.SS)台北分行已获准成立,预计7月中旬开业.交行行长牛锡明表示,交行位于长三角、珠三角及厦门等地的分行,有不少台资客户,如统一(1216.TW)、台塑(1301.TW)等,未来将加深与台商的业务关系,并将探讨在台办理个人金融及财富管理业务的可行性.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 林高丽

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