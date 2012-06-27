《台湾报摘》--经济日报6月27日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--零件业者指出苹果(AAPL.O)iPhone 5手机可能提前于8月下旬问世,全力抢攻美国返校商机.并指苹果7月起将向零组件业者正崴(2392.TW)、欣兴(3037.TW)、华通(2313.TW)、大立光(3008.TW)等拉货,鸿海(2317.TW)则为独家代工厂.
* 其他:
--立法院长王金平上日主持朝野协商,达成共识,确定7月24日上午举行谈话会,下午至27日召开立法院临时会,证所税、国家通讯传播委员会(NCC)人事同意权及美牛案列为优先法案.
--Google(GOOG.O)年度开发者大会即将于美西时间本月27日登场,Google与品牌大厂华硕(2357.TW)合作开发的Nexus7平板电脑最快今天亮相.华硕董事长施崇棠已启程飞往美国造势,在新款平板出货的激励下,华硕第三季营运可望季增两位数百分比.
--大陆交通银行(3328.HK)(601328.SS)台北分行已获准成立,预计7月中旬开业.交行行长牛锡明表示,交行位于长三角、珠三角及厦门等地的分行,有不少台资客户,如统一(1216.TW)、台塑(1301.TW)等,未来将加深与台商的业务关系,并将探讨在台办理个人金融及财富管理业务的可行性.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。