〔美国个股〕苹果iPhone 5可能提前于8月下旬上市,鸿海独家代工--报载

路透台北6月27日电---本地经济日报周三报导,零件业者指出苹果(AAPL.O)iPhone 5手机可能提前于8月下旬问世,全力抢攻美国返校商机;并指苹果7月起将向零组件业者正崴(2392.TW)、欣兴(3037.TW)、华通(2313.TW)、大立光(3008.TW)等拉货,鸿海(2317.TW)则为独家代工厂.

报导指出,欧债风暴为第三季的消费性电子旺季添上阴影,iPhone 5决定提前上市抢占商机.报导引述业者透露,iPhone 5供应链7月就动起来,8月出货进一步放大,从催货现象看来,交货情况比先前紧张,为苹果概念股第三季业绩挹注成长动能.

报导称,iPhone 5为了变薄,采用内嵌式触控面板(in-cell),F-TPK宸鸿(3673.TW)确定从iPhone 5的供应链出局.

iPhone 5最大特色在于Siri功能更强,体积比iPhone 4S更薄,萤幕变大,长度变长,但宽度不变.连接线和连接器出现大改款,尤其手机标准配备连接线的价格是旧款的五倍以上,在旧款无法适用在iPhone 5上的情况下,将刺激消费者添购.正崴和鸿海成为大赢家,尤其鸿海仍拿下独家代工订单,目前和硕(4938.TW)尚未入列.

此前路透引述知情人士透露,苹果计划在下一代iPhone上使用更大的显示屏,并已向日韩供应商订购新显示屏.[ID:nSB1551772](完)

参看鸿海相关新闻,请点选[2317.TW-CMN]