〔美国个股〕苹果iPhone 5可能提前于8月下旬上市,鸿海独家代工--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月27日电---本地经济日报周三报导,零件业者指出苹果(AAPL.O)iPhone 5手机可能提前于8月下旬问世,全力抢攻美国返校商机;并指苹果7月起将向零组件业者正崴(2392.TW)、欣兴(3037.TW)、华通(2313.TW)、大立光(3008.TW)等拉货,鸿海(2317.TW)则为独家代工厂.
报导指出,欧债风暴为第三季的消费性电子旺季添上阴影,iPhone 5决定提前上市抢占商机.报导引述业者透露,iPhone 5供应链7月就动起来,8月出货进一步放大,从催货现象看来,交货情况比先前紧张,为苹果概念股第三季业绩挹注成长动能.
报导称,iPhone 5为了变薄,采用内嵌式触控面板(in-cell),F-TPK宸鸿(3673.TW)确定从iPhone 5的供应链出局.
iPhone 5最大特色在于Siri功能更强,体积比iPhone 4S更薄,萤幕变大,长度变长,但宽度不变.连接线和连接器出现大改款,尤其手机标准配备连接线的价格是旧款的五倍以上,在旧款无法适用在iPhone 5上的情况下,将刺激消费者添购.正崴和鸿海成为大赢家,尤其鸿海仍拿下独家代工订单,目前和硕(4938.TW)尚未入列.
此前路透引述知情人士透露,苹果计划在下一代iPhone上使用更大的显示屏,并已向日韩供应商订购新显示屏.[ID:nSB1551772](完)
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--记者 林妙容;审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。