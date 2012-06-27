《台湾报摘》--工商时报6月27日

* 头版头条:

--金管会主委陈裕璋上日表示,素地较易炒作且风险较高,金管会将强化管理素地放款.据悉金管会将对素地放款以抽查方式办理专案金检,重点则会放在银行监价的准确度.

* 其他:

--中石化(1314.TW)经营权之争将于今日股东会开打.在股东会召开前夕,中石化高层指控对手力丽集团(1444.TW)以每张200台币的价格,在外购买中石化委托书,中石化已完成蒐证,结果将在今天的股东会现场以原音原貌呈现.

--奇美电(3481.TW)的董监事改选,外传鸿海(2317.TW)人马未如预期进入董事会,反而规划由南科(2408.TW)分公司总经理王志超、协理杨弘文进入,新的董事会将由专业经理人领军.

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉上日分别和央行总裁彭淮南、金管会银行局长桂先农见面,针对货币清算和增设分行两大议题进行讨论.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 乔艳红

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