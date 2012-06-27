《台湾报摘》--工商时报6月27日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--金管会主委陈裕璋上日表示,素地较易炒作且风险较高,金管会将强化管理素地放款.据悉金管会将对素地放款以抽查方式办理专案金检,重点则会放在银行监价的准确度.
* 其他:
--中石化(1314.TW)经营权之争将于今日股东会开打.在股东会召开前夕,中石化高层指控对手力丽集团(1444.TW)以每张200台币的价格,在外购买中石化委托书,中石化已完成蒐证,结果将在今天的股东会现场以原音原貌呈现.
--奇美电(3481.TW)的董监事改选,外传鸿海(2317.TW)人马未如预期进入董事会,反而规划由南科(2408.TW)分公司总经理王志超、协理杨弘文进入,新的董事会将由专业经理人领军.
--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉上日分别和央行总裁彭淮南、金管会银行局长桂先农见面,针对货币清算和增设分行两大议题进行讨论.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 乔艳红
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。