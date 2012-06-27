《全球重要经济事件一览表》--6月27日-7月4日

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6月27日(三)

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩在欧洲议会发表演讲.

伦敦--2012年世界银行和金融峰会(最后一日).

海牙--荷兰财长Jan Kees de Jager与国会就下议院在未来参与欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)的行动进行辩论.(1230)

以色列凯塞瑞拉--第20届凯塞瑞拉经济政策规划论坛.以色列财长Yuval Steinitz、以色列央行总裁Stanley Fischer、芬兰央行总裁Erkki Liikanen、冰岛央行总裁Mar Gudmundsson将出席"国际央行小组会议:欧洲金融危机及以色列经济".(1700)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济问题接受通讯社记者的小组专访.(1530)

6月28日(四)

布鲁塞尔--欧盟峰会(至6月29日).

苏黎世--瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)就"外汇制度:国际经验教会我们什么?"在SFI早餐研讨会上讲话.

布鲁塞尔--欧盟执委会将公布欧元区季度报告.

罗马--"公共债务、全球监管和经济活力"峰会,意大利外交部长Giulio Terzi Di Santagata、意大利央行管委会总理事萨柯曼尼(Fabrizio Saccomanni)、法国经济形势观察(French Observatory of Economic Situation)主席Jean-Paul Fitoussi、意大利经济部代表Lorenzo Codogno、Carlo Monticelli和意大利央行理事Salvatore Rossi出席.

布拉格--国际金融协会(IIF)中欧及东欧银行首席执行官年度会议.(最后一日)

俄亥俄州克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托主持峰会,并就"能够推动改善居民、社区和该联邦银行区域产出的政策"在克利夫兰联储峰会上讲话.峰会主题为"社区发展政策峰会:楼市、人力资本和不公平性"(1615).

科罗拉多州ASPEN--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就"美国经济、就业和复苏前景"在2012年Aspen Ideas Festival活动上讲话(1600).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)最不发达国家附属委员会会议(0800).

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧接受Premio german Bernacer de Economia Monetaria奖项(1100).

6月29日(五)

布鲁塞尔--欧盟峰会(最后一日).

伦敦--英国央行公布6月金融稳定报告.

柏林--德国议会就欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)和财政协定投票.

俄亥俄州克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行主持"社区发展政策峰会:楼市、人力资本和不公平性"峰会(最后一日).

阿肯色州小石城--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在圣路易斯联储小石城分行举办的"与美联储对话"活动上,就美国经济和货币政策发表讲话(1305).

波多黎各FAJARDO--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利将透过视讯为波多黎各商会年度会议致开幕词,副主席James McAndrews亦将发表演说.(1230)

阿姆斯特丹--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在"危机后的金融业"会议中发表演讲,该会议是由JMCB、荷兰央行、欧洲银行业中心、Kansas大学企管学院共同主办.

6月30日(六)

华盛顿--世界银行行长佐利克将在五年任期满后卸任.

7月1日(日)

尼科西亚--塞浦路斯将担任2012年下半年欧盟轮值主席国.

7月2日(一)

东京--日本央行副总裁山口广秀就欧洲金融危机和对亚洲影响发表讲话(0430)

奥斯陆--北欧财长理事会会议(0800).

雅典--欧洲央行执委亚斯穆森在经济学人杂志所主办的会议发表演说,主题为"将不确定性转化为稳定".(0600)

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)出席西部国际经济协会和国际银行、经济和金融协会联合举办的研讨会,并将参加主题为"金融危机以来的美联储货币政策"讨论小组.

7月3日(二)

悉尼--澳洲央行宣布利率决定.(0430)

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(第一日).

7月4日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定.(0730)

伦敦--英国央行货币政策会议(第一日).

巴黎--法国财政部长莫斯可维西、法国央行总裁诺亚将在法国巴黎欧洲金融市场协会的国际金融论坛发表演讲,主题为"欧洲新政策".

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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