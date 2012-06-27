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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 09:13 BJT

《汇市简讯》期权讯号在欧盟峰会之前多空参杂

0029GMT

* 一个月期欧元/美元风险逆转指标触及两个半月高位

* 短天期波动率在上周下跌后反弹

* 如果欧盟峰会令人失望,波动率还有更多上涨空间

* 市场对欧元/美元上行gamma值采取作空策略 (完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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