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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 09:22 BJT

〔台湾股市〕以平盘开出,苹果概念股及华硕股价上涨

路透台北6月27日电---台湾股市周三以平盘开出,油电燃气类股.TOGI承压,抵销通信网路类股.TINI及其他电子类股.TEOI的涨势.

加权股价指数.TWII小涨0.06点至7,137.99点,上日则收低0.4%.

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