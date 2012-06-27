(重发)《热点透视》经济大萧条,经历一次就够了

台湾经济指标预测--3月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
(重发修改新闻代码)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 王冠中
路透伦敦6月26日电---全球按理说应不会重现美国在1930年代的景况.这点难以反驳.人们很喜欢研究这个80年前的事件,也很喜欢拿经济大萧条来和当前的金融危机做类比.但这有误导之嫌.
首先,研究大萧条的经济学者夸大了他们的知识.经济历史学家仍无法就造成美国经济大萧条的原因达成一致,对于哪些政策成功对抗了萧条也持不同看法.只关注美国又太狭隘了.美国经济大萧条只是第一次世界大战和第二次世界大战之间,全球各地许多经济衰退的事件之一,是旧世界秩序的垂死挣扎.
比较性分析其实也有问题.从今天的标准来看,1930年代的政府规模要小许多,高关税当时是标准的贸易政策,而货币政策的黄金标准也普遍受到尊重.今非昔比,重温昔日的政策讨论并不能带来什么启发.
现在每个掌权者都从经济大萧条学到一个扎实的教训:避免债务通缩.贝南克在接下美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席的职位前,曾是研究经济大萧条的学者.在2008年雷曼兄弟垮台后,贝南克也将自身的知识用在实务上,美联储带头堆动全球在货币政策措施上的努力,央行增加印钞和放款,政府则增加借款,避免雷曼垮台造成坏帐、低薪资和银行倒闭的恶性循环.
人们不太可能马上就忘了这些事.的确,央行对通缩的执着甚至可能会让复苏放缓.若当局不是这么担心坏帐的恶性循环,就不会对果敢的信用重整裹足不前.而在没有系统性去杠杆的情况下,将会很难避免出现新的信贷危机.
若经济大萧条有带来其他的教训,那就是聪明且资讯充足的政策官员还是会做出错误决策的.从1918年开始,经历20年的努力仍未造就强健的经济.这样的模式可能正在重演.雷曼兄弟垮台快四年了,但当前的领导人仍只取得如此些微的进展,着实令人担忧.(完)
--译文审校 隋芬
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资金水位，明日一年期定存单得标利率可能