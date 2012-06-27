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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 10:15 BJT

〔标题新闻〕索尼目标在2015年3月前让线上游戏网络的销售增长两倍--社长平井一夫

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8H704M]

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