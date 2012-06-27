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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 13:00 BJT

〔中港个股〕中国银行正采取措施控制房地产放贷风险--行长

路透台北6月27日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉周三表示,中国降息损及银行业利差收益.中行正采取措施控制房地产的放贷风险.

他并指出,该行不良贷款约占总贷款的1%.

李礼辉系赴台北参与中国银行台北分行的开幕仪式时做出上述表示.中国银行台北分行为首家陆资银行在台开业的分行.

李礼辉5月底时表示,该行今年信贷增速目标较去年略有下降,目前没有贷款放松计划.

中行今年首季净利同比增近一成;首季末不良贷款率0.97%,较上年末下降0.03个百分点;(完)

--记者 洪淑珍/高洁如; 审校 林高丽

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