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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 10:21 BJT

〔金属期市〕铜价在欧盟峰会之前下跌,关注中国需求

路透上海6月27日电---伦铜周三下跌,中止两日连涨,投资人益发认为本周欧盟峰会将难以解决欧债危机,因而远离风险资产.

不过迹象显示,中国可能在铜价逼近今年低点之际缓慢补充铜库存,这可能限制铜价跌势.

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