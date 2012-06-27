〔全球油料作物〕豆粕价格未来数月料仍持续走强--油世界

路透汉堡6月26日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,豆粕价格未来数月料仍持续走强;南美大豆收成低落之后全球豆粕供应吃紧,可能为印度豆粕开启意外的出口机会.

"新作物年度的上半年,全球大豆榨籽最好的情况也仅是停滞,全球豆粕出口供应可能出现萎缩,"油世界说."这应可使价格获得良好支撑,特别是在2012年10/12月."

"一旦新收成的供应在10月进入市场后,这将为印度的大豆、豆粕制造商和出口商带来大好机会."

美国豆粕期货<0#SM:>自从5月底以来即走高,因为阿根廷和巴西大豆收成已确定欠佳,而美国作物则受到乾旱天气的打击.

"全球豆粕出口在新作物年度的头几个月可能呈现萎缩,"油世界说."我们预计10/12月阿根廷及巴西豆粕的总出口将较上年同期至少下滑200万吨."

油世界说,这将使得出口需求转向其他产区,包括美国及印度.

"在美国,9/12月大豆压榨料仍可走高,同比可望大增,"油世界说."不过,预期中的美国豆粕出口增长也仅能弥补部分南美出口的缺口."

油世界说,印度供应可望填补空缺,但销售窗口将很短暂,印度农人必须更加积极出售其新收成的大豆.(完)