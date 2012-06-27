《热点透视》香港该摒弃殖民时代土地政策陋习

台湾经济指标预测--3月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 蔡美珍
路透香港6月27日电---香港已经到了该摒弃一个殖民时代旧习的时候了.自从1997年香港回归以来,不断涌入的中国内地资金,让香港住房价格居高不下.平价房屋僧多粥少,引发了社会问题.7月1日将就任的特区行政长官梁振英终于表示,将要释出更多土地.
维持高地价的政策,可以追溯到英国统治时代.在97回归之前,香港政府非常吝于释出土地.而且对房屋业主而言,如果政策有所转变,可能有损他们的利益.第一任特首董建华在任内大失民心,最后提早辞职,一部分原因就是他设法处理低收入户住房不足的问题,惹来戳破房地产泡沫的责怪.
即将卸任的特首曾荫权延续了从土地压榨收入的传统.香港政府2010-2011年收入之中,出售土地所得占了21%,比起2005-2006年的11%,几乎提高了一倍.但2010-2011年住房公共支出占政府支出的比例跌至5.6%,远低于10年前的15.2%.
根据物业顾问集团Knight Frank资料,香港2011年高端房产的买主有25%来自内地.这些买主帮助把房价推升到香港普通民众无法承受的水准.政府资料显示,2011年香港本岛的中型公寓平均每平方公尺售价超过17,000美元.而根据房地产业者Douglas Elliman的资料,纽约曼哈顿的公寓均价比香港便宜约三分之一.高房价问题在一年前曾引发一场示威抗议,香港也经常在全球房价最贵排行榜上名列前茅.民意研究组织--香港过渡期研究计画(HKTP)在2月的一项调查显示,受访者认为公共住宅是下任特首最迫切需要处理的问题.
官方数据显示,香港有多达93%的土地仍未开发.港府可以释出更多.梁振英也可以鼓励开发商使用手上现有土地.根据瑞士信贷资料,四大开发商--新鸿基地产(0016.HK)、长江实业(0001.HK)、恒基地产(0012.HK)、新世界发展(0017.HK)拥有约1,000万平方公尺农地,相当于未来六七年住房所需土地的三分之二.香港民众长期以来一直认定,一小撮房地产大亨操弄着政府--或是与政府勾结--使自己享有最大获利.梁振英的计画或许表示将与这群人对着干.但香港过度严控土地供应的政策早就应该画下句点.
--译文审校 白云
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资金水位，明日一年期定存单得标利率可能