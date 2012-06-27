〔台湾债市〕RP利率勉力持稳,公债交割令资金趋紧且分配不均

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月27日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三勉力持稳,今日分别有400亿台币101/5R期公债及30亿的远东商银(2845.TW)金融债交割,市场资金趋紧,有较大缺口者需拉抬利率才能顺利完成调度,但主要成交区间则大致维持不变.
资金调度人士指出,投信和寿险资金供应平平,场上新钱不好找,然也有交易商已提前分散资金落点,各家资金严重分配不均.由于明日为月底倒数第二个交易日,又有最后一批所得税税款入库及债券交割等紧缩因素,预料资金需求将达到高峰.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,大致与上日相同.
交易商统计,本周市场紧缩因素如下:周四(28日)则有116.5亿的合库金融债交割.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。