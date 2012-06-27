〔台湾债市〕RP利率勉力持稳,公债交割令资金趋紧且分配不均

路透台北6月27日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三勉力持稳,今日分别有400亿台币101/5R期公债及30亿的远东商银(2845.TW)金融债交割,市场资金趋紧,有较大缺口者需拉抬利率才能顺利完成调度,但主要成交区间则大致维持不变.

资金调度人士指出,投信和寿险资金供应平平,场上新钱不好找,然也有交易商已提前分散资金落点,各家资金严重分配不均.由于明日为月底倒数第二个交易日,又有最后一批所得税税款入库及债券交割等紧缩因素,预料资金需求将达到高峰.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,大致与上日相同.

交易商统计,本周市场紧缩因素如下:周四(28日)则有116.5亿的合库金融债交割.(完)