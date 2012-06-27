〔基金观点〕亚洲企业及政府债券可望提供更快速及稳健的报酬--ING

台湾经济指标预测--3月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
* ING投资管理基金认为亚洲债券具成长潜力 * 指称未来几年印度较不具发展潜力 * 认为亚洲企业债券值得关注 路透法兰克福6月26日电---ING投资管理公司一名基金经理表示,与投资欧洲或美国相较之下,未来几年亚洲企业及政府债券将提供更快速且更稳健的成长. ING亚太业务发展部门主管Roy Scheepe表示,"(亚洲)固定收益领域是热点,因这是一块成长中的市场." "其尚未被发掘成为核心资产类别,若你提前进场,则你获得更多益处的可能性也就更高." Scheepe掌管1.27亿美元ING (L) Renta亚洲债券基金强势货币LP60057897.该基金今年累计成长10%,表现与摩根大通新兴市场债券指数亚洲ASIEMBIP=JPMO一致. 据汤森路透旗下基金研究公司理柏的数据显示,在过去五年内,该基金增长58%,而上述指数则上扬78%. 该基金多数持有中国、香港、印度、印尼、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾及其他亚洲国家所发行的美元债券. Scheepe指出,"你必须逐个国家检视他们因应欧洲危机的状况." 以台湾及韩国为例,两国经济成长大多仰赖外销,而印尼等国则更为依赖国内经齐. Scheepe指称,印度较不具希望,因该国苦于储备减少及高通胀等内部问题.他同时表示,其近期对印尼的投资进行获利了结,并增加在泰国及菲律宾的曝险仓位. Scheepe表示,投资人可藉着持有本币债券的一些仓位,因优势汇率的曝险而受惠.除此之外,在亚洲固定收益领域当中的企业债券亦颇值得关注. Scheepe指出,亚洲债券的投资人可能面临的风险,包括部份领域的流动性位于低档水准等.(完) --编译 龚芳; 审校 高琦
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资金水位，明日一年期定存单得标利率可能