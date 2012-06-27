〔基金观点〕亚洲企业及政府债券可望提供更快速及稳健的报酬--ING

* ING投资管理基金认为亚洲债券具成长潜力 * 指称未来几年印度较不具发展潜力 * 认为亚洲企业债券值得关注 路透法兰克福6月26日电---ING投资管理公司一名基金经理表示,与投资欧洲或美国相较之下,未来几年亚洲企业及政府债券将提供更快速且更稳健的成长. ING亚太业务发展部门主管Roy Scheepe表示,"(亚洲)固定收益领域是热点,因这是一块成长中的市场." "其尚未被发掘成为核心资产类别,若你提前进场,则你获得更多益处的可能性也就更高." Scheepe掌管1.27亿美元ING (L) Renta亚洲债券基金强势货币LP60057897.该基金今年累计成长10%,表现与摩根大通新兴市场债券指数亚洲ASIEMBIP=JPMO一致. 据汤森路透旗下基金研究公司理柏的数据显示,在过去五年内,该基金增长58%,而上述指数则上扬78%. 该基金多数持有中国、香港、印度、印尼、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾及其他亚洲国家所发行的美元债券. Scheepe指出,"你必须逐个国家检视他们因应欧洲危机的状况." 以台湾及韩国为例,两国经济成长大多仰赖外销,而印尼等国则更为依赖国内经齐. Scheepe指称,印度较不具希望,因该国苦于储备减少及高通胀等内部问题.他同时表示,其近期对印尼的投资进行获利了结,并增加在泰国及菲律宾的曝险仓位. Scheepe表示,投资人可藉着持有本币债券的一些仓位,因优势汇率的曝险而受惠.除此之外,在亚洲固定收益领域当中的企业债券亦颇值得关注. Scheepe指出,亚洲债券的投资人可能面临的风险,包括部份领域的流动性位于低档水准等.(完) --编译 龚芳; 审校 高琦