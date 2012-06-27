《汇市简讯》澳元/新西兰元上扬,澳元续见买盘需求

0530GMT * 自昨日伦敦开盘后汇价即告上扬 * 据传中长期大户对澳元有庞大需求 * 无重大数据出炉,资金流动驱动汇价走势 * 仍处于下降趋势 * 昨日伦敦盘低位1.2675为初步支撑 (完) --编译 龚芳;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=