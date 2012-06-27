〔中港个股〕中国银行称降息不利净息差,三年内对台商推出2,000亿人民币融资

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 中国降息对净息差及利息收入有负面影响
* 不良贷款约占总贷款的1%
* 未来三年对台商推出2,000亿人民币融资
路透台北6月27日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉周三表示,中国降息损及银行业利差收益,但利率市场化有正面意义,目前该行不良贷款率控制在1%左右.
李礼辉系赴台北参与中国银行台北分行的开幕仪式时做出上述表示.中国银行台北分行为首家陆资银行在台开业的分行.
他并指出,中国人民银行的降息是推进利率市场化的步骤之一,虽损及银行业的净息差和利息收入,但若贷款结构可以做得更好,则可减少负面影响.
"中银海外的资产占总资产约23%,这是已经市场化的,而外币,债券和证券业务也是市场化的,"李礼辉说.
他也表示,近期发现部分陆企有延期还款的情况,但数量及比重仍然相当少,中国银行的不良贷款占总放款约1%左右,这在全球也算是优秀的水平,目前中国银行也主动控制地方融资平台,房地产业的管理.
他并表示,未来三年内将对台资企业推出2,000亿台币的融资服务,这是先前国台办主任王毅所公布的数千亿对台商的贷款额度的一部分.而这几年台资企业在大陆的营运日多,中国银行也将尽全力供给其贸易融资,跨国的金融安排,也同时希望台商企业可符合信贷标准.
此外,李礼辉也表示,中国银行目前在港,澳及马来西亚都是唯一的人民币清算行,希望两岸在货币清算机制建立之后,中国银行可以提供结算,清算及货币汇兑的服务,而货币清算机制建立之后,相信也对台商企业有莫大的好处,中国银行不但期待能够成为在台的人民币清算行,也已做好准备 .
李礼辉5月底时表示,该行今年信贷增速目标较去年略有下降,目前没有贷款放松计划.
中行今年首季净利同比增近一成;首季末不良贷款率0.97%,较上年末下降0.03个百分点.台北时间13:28,中国银行升1.4%报2.895港币.(完)
--记者 洪淑珍/高洁如; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。