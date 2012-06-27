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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 14:11 BJT

〔路透调查〕美国上周原油库存料下滑,因进口减少

路透6月26日电---路透调查周二显示,美国上周原油库存料下降,因进口减少.

12名受访分析师平均预估,6月22日止当周美国原油库存料下降50万桶.

上周的能源资料协会(EIA)数据显示,截至6月15日当周,国内原油库存增加286万桶,至3.873亿桶.

分析师平均预估汽油库存料增加80万桶,但其中有两名分析师预估为减少.

尽管汽油价格急遽下降,但预计汽油库存仍上升.Lundberg调查周日公布报告称,汽油均价从4月6日的高点3.967美元,已跌48.9美分.

"我们预计EIA汽油库存数据将再度温和上升,因上周价格大跌之下,二级供应商可能推迟购买,预计需求会进一步下滑."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch指出.

万事达卡数据显示,6月22日止当周美国汽油需求较上年同期减少3.5%,主因经济前景不明,民众因而减少不必要的驾车出行.

而美国石油协会(API)周二公布的报告称,上周国内原油库存增加50.7万桶.馏分油库存减少100万桶;汽油库存则增37.3万桶,远低于预估.

路透调查分析师平均预估,包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料增120万桶.

调查还显示炼厂产能利用率料较此前一周的水准上升0.1%,12名分析师中有五人预估持平.(完)

--编译 张若琪;审校 王冠中

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