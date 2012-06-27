〔两岸金融〕台湾银行称很有希望取得清算行资格--董事长

路透台北6月27日电---台湾百分之百公营、资产计第二大的台湾金控董事长张秀莲周三表示,台湾银行很有希望取得清算行资格,且已做好准备.

张秀莲系出席中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行的开幕典礼时做出上述表示.

先前消息人士告诉路透,台湾央行希望指定陆银台北分行为两岸间的人民币清算行.[ID:nST0445136]而台湾央行官员也表示,货币清算机制应是"双向"的,台湾银行因其百分之百的公营身分,外界猜测其有望成为新台币的清算行.

张秀莲说,"我们当然很有希望,也做好准备...把电脑系统连线准备好."不过她也说,台湾银行是否能成为清算行还需主管机关决定.

她进一步表示,虽然台湾银行的上海分行目前的开业资格只剩下最后一个步骤,虽然目前尚未能开幕营业,落后于兆丰银行的苏州分行之后.但取得清算行的资格与否,和中国分行成立的时间早晚没有关系.

"不然的话,现在已经有很多台湾的银行的中国分行已经开业了,"张秀莲表示.先前台湾银行总经理张明道曾对路透表示,上海分行有望于7月中旬起开始营业.[ID:nST0460868]

此前台湾央行总裁彭淮南曾公开表示,两岸货币清算机制有望在暑假之前签订,但他也强调,这是他的"期待".(完)